Васильева нашла признаки коррупции в школьных олимпиадах

Министр науки и образования Ольга Васильева заявила о признаках коррупционной составляющей в школьном олимпиадном движении. Как передает ТАСС, она сказала это в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В министерстве заметили, что «около 40% победителей и призеров школьных олимпиад не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали». «Это большой знак. Это говорит о том, что есть коррупционная составляющая, что не все хорошо в олимпиадном движении», - сказала министр.

По словам Васильевой, в ее ведомство часто жалуются родители, чьи дети не могут подать заявление на бюджетные места в вузах, потому что эти места уже заняты победителями олимпиад.