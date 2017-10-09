Бурков прилетит в Омск 11 октября

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков, которого президент России Владимир Путин назначил исполняющий обязанности губернатора Омской области, прилетит в Омск 11 октября.

«Все зависит, в первую очередь, от полпреда Меняйло Сергея Ивановича, который будет представлять мою кандидатуру в Омской области», — рассказал Бурков телеканалу «Россия 24».

Бурков напомнил журналистам, что является членом комитета по жилищной политики и ЖКХ. По его словам, вырабатывать «какие-то программные, проектные продукты» он будет вместе с теми, кто работает в регионе, муниципальных образованиях, в областных правительстве и парламенте. «Здесь программы будут делаться сообща, не мной лично», — сказал Бурков.