В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана о присоединении Крыма к России

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании присоединения Крыма к России показывает, что выстраивать долгосрочные отношения с Турцией тяжело, сообщил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это лишний данный урок, который показывает, что выстраивать какие-то долгосрочные отношения с Турцией очень тяжело – могут быть повороты во внешнеполитическом курсе при смене власти и даже при одном и том же президенте», – сказал он. Новиков добавил, что в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России.

В понедельник Эрдоган заявил украинскому президенту Петру Порошенко, что Турция не признает присоединения Крыма к России. Он заверил Порошенко, что Анкара продолжит «поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию».

Зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов в беседе с RT отметил, что заявление Эрдогана на ситуацию в России и на полуострове «повлиять никак не может в принципе». «Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал», – заявил Мурадов.