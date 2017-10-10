МВД возбудило дело о поджоге автомобиля журналистки Юлии Латыниной

Возбуждено уголовное дело о поджоге автомобиля обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Юлии Латыниной, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, информация о поджоге поступила 3 сентября, после проверки было возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Латынина 9 сентября сообщила, что покинула Россию после того, как неизвестные совершили нападение на ее дом в Подмосковье и сожгли ее машину. О поджоге машины она сообщила 3 сентября, о нападении на ее дом стало известно 19 июля. Латынина сообщала, что машину умышленно сожгли, а дом опрыскали вонючим веществом, которое, по всей видимости, не наносит серьезного вреда здоровью.

Позже следователи установили, что автомобиль журналистки был умышленно подожжен.