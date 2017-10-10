В России за месяц эвакуировали более миллиона человек из-за «минирования» зданий

Более миллиона человек эвакуировали с начала массовых анонимных сообщений о минировании зданий в России. Об этом заявил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

С 11 сентября поступили звонки о «минировании» 2460 объектов, которые находятся в 170 городах. Эвакуировано в общей сложности более 1,04 млн человек.

Ранее в ФСБ заявили, что за сообщениями о «минировании» могут стоять четверо россиян, которые находятся за рубежом. В настоящий момент ведется работа по установлению местонахождения подозреваемых.