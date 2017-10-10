Минобороны сообщило о 180 авиаударах по боевикам в Дейр-эз-Зоре

Россия за сутки нанесла 182 авиаудара в Сирии по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«10 октября самолеты ВКС России продолжали уничтожение боевиков ИГИЛ, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор (Сирия) с западных районов Ирака», - сообщил он (цитата по ТАСС).

Конашенков добавил, что в результате удара российских ВКС в районе города Меядин уничтожено более 70 боевиков, передает «Интерфакс».

Утром во вторник он сообщил, что ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ. Источников для финансирования закупок оружия и для вербовки наемников у ИГ в Сирии не осталось, заверил он.