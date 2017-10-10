МИД прокомментировал отказ Кипра сотрудничать с Россией по делу Браудера

В МИД России выразили удивление в связи с решением Кипра прекратить сотрудничество с Генпрокуратурой России по уголовному делу Уильяма Браудера об операциях с акциями «Газпрома». Эти действия «резко расходятся с уровнем и характером наших двусторонних межгосударственных отношений, которые на протяжении всей своей истории отличались высокой степенью доверия и взаимной поддержкой», говорится в комментарии министерства.

МИД напомнил, что Кипр отказался принять российскую делегацию, которая собиралась провести на острове следственные действия по этому делу. Сроки визита были уже согласованы. Причиной отказа был назван иск Браудера в суд. Инвестор через суд добивается, чтобы власти Кипра прекратили сотрудничество с Россией по его делу, утверждая, что расследование политически мотивировано.

«У нас есть серьезные сомнения как в правомерности такого решения, озвученного до вердикта суда по обращению У.Ф.Браудера, так и в его принятии киприотами самостоятельно, - отметили на Смоленской площади. - Рассчитываем, что попыткам политизировать расследование уголовных дел будет положен конец и их место займет объективный подход с целью добросовестного следствия, выявления виновных и их приведения к ответственности».

В марте 2013 г. МВД заочно обвинило Браудера в скупке акций «Газпрома» по серым схемам. В мае 2016 г. официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что следственными органами ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 г. не менее 200 млн акций «Газпрома», уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний.

В начале сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.