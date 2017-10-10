В Бельгии более 50% поездов не вышли из депо из-за забастовки

В Бельгии 10 октября только 53% подвижного состава обеспечивают железнодорожное сообщение, сообщает телерадиокомпания RTBF. В стране проходит всеобщая акция протеста работников госсектора. Их не устраивает политика жесткой экономии властей.

В Брюсселе, как передают СМИ, работает только одна линия метро, почти все городские автобусы не вышли в рейсы.

Как рассказал «РИА Новости» представитель центрального отраслевого профсоюза CGSP, трудящиеся протестуют против сокращения финансирования госслужб, пенсионной и фискальной политики.