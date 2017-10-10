На президентские гранты претендуют 16 иностранных агентов

Во втором конкурсе на получение президентских грантов до независимой экспертизы всего допущены 8606 некоммерческих организаций. Среди них 16 организаций, признанных иностранными агентами.

В понедельник состоялось заседание объединенного экспертного совета конкурса, который направил эти проекты на независимую экспертизу. Всего заявки на второй конкурс подавали 9543 проекта из всех регионов. Из них 90 заявок были отозваны заявителями, 847 были не допущены объединённым экспертным советом до независимой экспертизы как не соответствующие требованиям положения о конкурсе, сообщили «Ведомостям» в Фонде президентских грантов.

«Проекты участников первого конкурса оценивали 460 независимых экспертов. Среди них 30 докторов наук и 150 кандидатов наук. Формирование состава экспертов конкурса – прерогатива объединённого экспертного совета. По результатам анализа экспертных заключений первого конкурса совет принял решение исключить 38 человек из состава экспертов. Вместе с тем совет решил пригласить 362 новых эксперта, которые были предложены зарекомендовавшими себя экспертами первого конкурса, членами объединённого экспертного совета», - сказал председатель объединённого экспертного совета Андрей Клепач.

Среди иностранных агентов, подавших заявки на конкурс, - «Мемориал», Фонд Андрея Рылькова, «Голос-Урал», «Трансперенси интернешнл - Р» и другие организации. Самый большой грант из иностранных агентов запросил Российский исследовательский центр по правам человека - 4 млн руб.

По итогам первого конкурса 31 июля 2017 г. гранты выделили на сумму 2,25 млрд руб. 970 НКО. Грантовый фонд второго конкурса - более 4,5 млрд руб. Его итоги будут объявлены 24 ноября 2017 г.