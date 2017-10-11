Украинские военные объяснили задержание в России участника операции в Донбассе

Задержанный российскими пограничниками украинский военный оставил место несения службы по устному разрешению командира, заявила пресс-служба штаба Антитеррористической операции ВС Украины. Так там прокомментировали заявление УФСБ Белгородской области о том, что 9 октября после незаконного пересечения границы на луганском управлении был задержан гражданин Украины, который назвался военнослужащим украинской армии. ВСУ проверяли эту информацию.

Предварительно установлено, что этот военнослужащий оставил часть без оформления необходимых документов, с устного разрешения командира, и собирался уехать домой по семейным обстоятельствам, говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook. Его подразделение сейчас находится в зоне проведения антитеррористической операции. По факту самовольного оставления места несения службы проводит разбирательство войсковая служба правопорядка.