Активисты SERB опять сняли мемориальную доску Борису Немцову в Москве

Активисты общественного движения SERB снова демонтировали мемориальную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом ТАСС сообщил лидер движения Игорь Бекетов. Он добавил, что доску, «незаконно установленную на фасаде дома» в центре Москвы, доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД .

«Жители дома неоднократно предупреждали тех, кто устроил мемориал Немцова у них под окнами, что этот человек никогда не проживал у них в доме», - добавил Бекетов.

По его словам, участники движения SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, «имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком».

12 сентября активисты движения SERB уже снимали мемориальную табличку с именем Немцова. Представитель департамента культурного наследия Москвы заявил, что доска Немцову была установлена незаконно и будет демонтирована. Табличка установлена без согласования с городскими властями, следовательно, ее установка незаконна, объяснили московские власти.

Источник в столичной администрации заявлял «Интерфаксу», что инициаторы установки мемориальной доски оппозиционеру не нарушат закон, если разместят памятный знак в подъезде дома, где жил политик.