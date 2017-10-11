Бывший руководитель Маст-банка приговорен к 4,5 года колонии

Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 г. колонии общего режим бывшего и. о. предправления Маст-банка Александра Чеметова. Как сообщает «Интерфакс», он признан виновным в хищении у банка более 5,6 млрд руб. Обвинение ему было предъявлено по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Свою вину он полностью признал и раскаялся, его дело рассматривалось в особом порядке.

Судья Вероника Сиратегян назначила Чеметову срок, который просило гособвинение.

По версии суда и следсдтвия, в 2013-2015 гг. подсудимый в составе организованной группы, в которую входили руководители и иные сотрудники Маст-банка, присвоил более 5,6 млрд руб. из денег банка. Средства похищались через выдачу подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах, перечислении кредитных денежных средств на ссудные и расчетные счета указанных организаций и последующем переводе денежных средств на счета других подконтрольных юридических лиц с целью сокрытия преступления, установило следствие.

Маст-банк был лишен лицензии 24 июня 2015 г. ЦБ отмечал, что у банка критически сократился собственный капитал, он не мог исполнять обязательства перед вкладчиками и предоставлял недостоверную отчетность.