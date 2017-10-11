В Дамаске подорвались три террориста-смертника

В Дамаске три террориста-смертника подорвали себя. Двое из них устроили теракт в центре сирийской столицы, около здания полиции. Они попытались прорваться внутрь здания, но им это не удалось, передает Reuters со ссылкой на сирийским СМИ и местное телевидение.

Боевиков остановила у входа в здание охрана. На смертниках были пояса, начиненные взрывчаткой.

Сотрудники полиции оттеснили от входа в здание третьего атакующего, он был окружен и совершил самоподрыв на улице. Как уточняет сирийское государственное информагентство SANA, взрыв произошел у входа на городской рынок.

По данным МВД Сирии, в результате атак был убит один человек, еще шестеро получили ранения.