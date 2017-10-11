В Москве перекроют улицы от Ильинки до Лужников

Улицы и переулки от Ильинки до Лужников, выходящие на Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, перекроют в Москве 13 и 14 октября из-за проведения парада-карнавала XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сегодня сообщил департамент транспорта столицы.

С 6.00 13 октября до 18.00 14 октября будут перекрыты площадь Васильевский Спуск, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, улица Ильинка от Новой площади до Красной площади, Ипатьевский, Никольский и Рыбный переулки от Ильинки до Варварки.

С 6.00 до 18.00 14 октября перекроют участок Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, улицу Ленивку, участок Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, участок Пречистенской набережной и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. 14 октября с 6.00 до 18.30 будет перекрыта Фрунзенская набережная.

14 октября с 12.00 до 18.30 будет перекрыта улица Тимура Фрунзе, 1-я Фрунзенская и 2-я Фрунзенская от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, а также Лужнецкая набережная и улица Лужники. С 12.00 до 19.30 субботы перекроют улицу Хамовнический Вал.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 г. В первый день состоится парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участники форума - более 20 000 молодых людей, в том числе 10 000 иностранцев почти из 190 стран мира. Эти фестивали проходили в Москве дважды - в 1957 и 1985 гг.