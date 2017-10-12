Улюкаев с удовольствием посмотрел видео о передаче ему «сумки с деньгами»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что с удовольствием посмотрел видео следственного эксперимента по его делу. Об этом он заявил в среду после заседания суда, передает «Интерфакс».

«Получил большое удовольствие [от увиденного]», - сказал экс-министр.

На заседании следствие показало суду несколько видео- и аудиозаписей следственного эксперимента. На одной из записей видно, как главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ждет приезда Улюкаева во внутреннем дворе офиса компании на Софийской набережной в Москве. Сумка, в которой, по версии следствия, находилась вымогаемая Улюкаевым взятка, лежит под елью. Затем во двор заезжает машина Улюкаева. За кадром Сечин встречает Улюкаева, и оба подходят к сумке, вновь оказываясь в кадре. Стоя рядом с сумкой, Сечин говорит Улюкаеву, что выполнил поручение министра. Улюкаев сам поднимает сумку и несет в бокс к машине. На ходу он забирает у Сечина ключ от сумки.

В сумке находились $2 млн, которые, по версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина.

По версии защиты Улюкаева, записи не доказывают вины подсудимого. «На записях нигде нет, что Улюкаев берет именно деньги. Он был уверен, что в сумке вино, потому что Сечин раньше обещал угостить его таким вином, которое он в жизни не пил», - заявила один из адвокатов Улюкаева Дареджан Квеидзе.