Бастрыкина по пути в СКР перехватили пенсионерки из Томска

Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину пришлось вне плана принять утром 12 октября группу пенсионерок из Томской области. Как сообщила «Интерфаксу» представитель СКР Светлана Петренко, женщины встретили Бастрыкина, когда он подъезжал к зданию СК перед началом работы. Они попросили их принять, хотя не были записаны предварительно.

Посетительницы пожаловались председателю СКР, что летом их задерживали полицейские после того, как они публично заявили президенту Владимиру Путину о коррупции в правоохранительных органах региона и попросили его разобраться. «Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать доводы обратившихся относительно коррупции и принять все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», - сказала Петренко.