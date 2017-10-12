В Испании разбился участвовавший в параде истребитель

Истребитель ВВС Испании разбился на юго-востоке страны, сообщает газета El Pais. Самолет типа Eurofighter Typhoon сегодня принимал участие в воздушном параде по случаю Национального дня Испании.

Истребитель потерпел крушение, когда возвращался с парада. Инцидент произошел в районе города Альбасете в 300 км к юго-востоку от Мадрида.

В министерстве обороны Испании подтвердили информацию. По предварительным данным, пилот самолета погиб. Более подробной информации о крушении пока нет.