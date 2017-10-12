Посол Нидерландов заявила о невмешательстве властей в расследование гибели MH17

Правительство Нидерландов не вмешивается в работу независимой группы следователей, которая занимается делом о катастрофе Boeing компании Malaysia Airlines в Донбассе, но при необходимости оказывает им дипломатическое содействие. Это «Интерфаксу» сообщила посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос. По ее словам, правительству не известно, могут ли появиться новые предварительные доклады о результатах расследования.

«Насколько мы понимаем, эта группа сейчас собирает всю информацию, и они выступят с заявлением, когда их работа закончится», - сказала Джонс-Бос.

Вторая следственная группа, в которую входят представители стран, граждане которых погибли в катастрофе, также продолжит работу, «пока виновные не будут установлены, найдены и наказаны», добавила она.