СБУ вызвала на допрос пятерых россиян по делу о крушении Boeing в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала пятерых граждан России, чтобы допросить их по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе и предъявить обвинение. Повестки опубликованы в номере правительственной газеты «Урядовый курьер» от 12 октября.

Из повесток следует, что россияне Евгений Васильев, Эдуард Гилазов, Сергей Дубинский, Эльдар Оруджев и Олег Пулатов 26 октября должны явиться в Главное следственное управление СБУ в Киеве для предъявления обвинения. В период с 27 по 31 октября должны состояться допросы.

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.