Врио губернатора Псковской области представят в регионе 13 октября‍

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников будет официально представлен руководителям местных госорганов Псковской области 13 октября. Об этом рассказали в областной администрации.

«Официальное представление... состоится в пятницу, 13 октября, в актовом зале областной администрации в 9.00», — уточнили в пресс-службе.

В этот же день планируется участие Ведерникова в совещании с руководителями органов исполнительной власти региона. Будут обсуждаться вопросы социально-экономического положения области.

Президент России Владимир Путин 12 октября принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака.