В Москве горит здание бывшего завода «Серп и Молот»

В Москве горит одно из зданий бывшего завода «Серп и Молот» по ул. Золоторожский вал. О пожаре сообщило главное управление МЧС по Москве.

«12 октября 2017 г. в 16.39 в оперативную дежурную смену... поступило сообщение о пожаре по адресу: Золоторожский Вал, дом 11, где, по предварительной информации, происходит загорание в 3-х этажном выселенном здании. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», - пишет МЧС.

По данным очевидцев, прогорели верхние этажи. МЧС оценивает площадь пожара в 300 кв. м.

На территории промзоны остановленного в 2011 г. завода «Серп и Молот» «Дон-строй инвест» строит жилой комплекс «Символ» на 1,79 млн кв. м. С 2015 г. идет снос зданий и сооружений завода, его планируется полностью завершить к 2022 г.