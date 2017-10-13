Захарова прокомментировала версию о вмешательстве России в дела США через Pokemon Go

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала подход телекомпании CNN к расовым проблемам в США после сюжета о том, что Россия могла пытаться вмешиваться в американскую политику через игру Pokemon Go. Он процитировала основные положения публикации СNN в Facebook и сделала вывод: «Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов».

«Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... и управляемые ими покемоны», - подытожила Захарова.

CNN утверждает, что близкое к российским властям Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», создало в интернете обширную экосистему разобщения общественности в США незадолго до президентских выборов 2016 г. Для примера телекомпания привела проект Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас»), который выглядел как кампания движения Black Lives Matter. В июле 2016 г. аккаунт в Tumblr, связанный с сайтом donotshoot.us, объявил конкурс по ловле покемонов из игры Pokemon Go в тех местах, где фиксировались случаи насилия полицейских в отношении чернокожих. СNN не выяснила, какова был цель конкурса и участвовал ли в нем кто-нибудь.