После обысков в моргах уволен главный судмедэксперт Москвы

Главный судмедэксперт города Москвы Евгений Кильдюшов уволен. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, собеседник в Минздраве, а также источник в Следственном комитете подтвердили увольнение Кильдюшова.

В ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали, что Кильдюшов «освобожден от должности по собственному желанию». «Кильдюшов обратился в департамент здравоохранения Москвы с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено», - сказал сотрудник пресс-службы. Он подчеркнул, что сейчас Кильдюшов не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом департамента.

Источник в РБК МВД уточнил, что решение связано с уголовным делом, которое расследуют сотрудники следственного департамента МВД. По данным источников РБК, в начале октября в нескольких столичных моргах, в бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, прошли обыски.

По одной из версий, озвученной источником, близким к руководству бюро судмедэкспертизы (СМЭ), причиной для отставки стало уголовное дело, возбужденное по факту халатности руководства бюро. «В 2016 г. по факту халатности главным следственным управлением Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц из числа руководства бюро СМЭ», - рассказал РБК собеседник. После того как в Москве закрыли часть моргов, большое количество трупов сконцентрировалось в царицынском морге, расположенном в Тарном проезде. «В результате того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразились туберкулезом», - добавил источник. В настоящее время по этому делу следователи ГСУ СК России назначили ряд медицинских экспертиз. Об этом сообщил собеседник из ГУ МВД по Москве.