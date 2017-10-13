Полицейским грозит дело за попытку скрыть ошибки в работе с берлинским террористом

Полиция Германии и спецслужбы имели несколько возможностей задержать и депортировать гражданина Туниса Аниса Амри, который 29 декабря 2016 г. направил фуру в толпу на рождественской ярмарке в Берлине и убил 12 человек. О грубых ошибках силовых структур говорится в докладе по итогам расследования, которое инициировал сенат Берлина. Как передает AFP, представил доклад бывший прокурор Бруно Йост. Доклад занял 72 страницы.

24-летний выходец из Туниса, отбывший тюремный срок в Италии, в Германии имел контакты с радикальными исламистами, торговал наркотиками в Берлине, установило расследование. Однако он избегал внимания спецслужб, своевременно пересекая границы и используя поддельные документы.

Полиция Берлина получила предупреждение, что Амри может быть радикальным исламистом и прибегать к насилию. Однако слежка за ним велась только по будням, в выходные и праздники он был свободен от присмотра, заявил Йост. После нескольких недель спецслужбы решили, что Амри всего лишь мелкий торговец наркотиками и прекратили слежку.

За наркотики его задерживали, но он смог уйти, благодаря плохо налаженной связи полиции и прокуратуры, добавил экс-прокурор.

За полгода до теракта Амри задержали в городе Фридрихсхафен с двумя фальшивыми итальянскими паспортами. Через два дня его отпустили, хотя могли выслать в Тунис, добавил Йост.

19 декабря Амри, который, как выяснилось, дал клятву верности «Исламскому государству» (запрещено в России), убил польского дальнобойщика. С трупом водителя в кабине он въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплатц. Погибли еще 11 человек, а исполнитель теракта бежал, оставив в кабине документы.

Аниса Амри разыскали и застрелили в Милане только через несколько ней после 19 декабря.

Уже после теракта полицейские попытались внести задним числом правку в свои документы, чтобы скрыть свои промахи, выяснило расследование. За это им грозит уголовное преследование.