Песков отказался обсуждать репутацию Андрея Турчака

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «неуместным» вопрос о влиянии на репутацию партии «Единая Россия» появления в ее руководстве экс-губернатора Андрея Турчака. «Считаем вопрос неуместным. Не буду отвечать на него», — сказал Песков в пятницу во время брифинга для журналистов.

В четверг, 12 октября, президент Владимир Путин принял добровольную отставку Турчака с поста губернатора Псковской области, а председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его врио секретаря генсовета партии. До этого назначения сразу несколько собеседников «Ведомостей», близких к Кремлю и партии говорили, что Медведев возражал против этого назначения, в частности, из-за репутационных издержек для партии.

Журналист Олег Кашин не раз публично называл Турчака заказчиком жестокого нападения на себя в ноябре 2010 г.