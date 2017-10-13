Дворкович рассказал об обстоятельствах перелома руки

Вице-премьер Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом. Он рассказал об этом в Воронеже, где президент Владимир Путин проводит совещание по развитию АПК. На пресс-выходе журналисты увидели шину на его правой руке.

«Спорт. Перелом, к сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально, все хорошо», - ответил он на вопрос. Где именно он сломал руку, вице-премьер не уточнил. «Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», - пошутил он.

Дворкович - член правления Российского футбольного союза, руководитель программ развития российского футбола.