Посольство США не объяснило отказ в визах делегации Генштаба

Посольство США в России, согласно своим правилам, не прокомментировало отказ в выдаче виз делегации Генштаба для участия в брифинге по противоракетной обороне в ООН. Однако пресс-секретарь посольства Мария Олсон сказала, что официальным лицам обычно отдается приоритет, сообщило «РИА Новости». «Я хотела бы подчеркнуть, что, как этого требуют международные соглашения и дипломатическая практика, мы отдаем приоритетное значение поездкам официальных лиц, направляющихся в ООН и для участия в двусторонних переговорах», — сказала Олсон.

Кремль сегодня назвал этот инцидент неприемлемым. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмтрий Песков напомнил, что США как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН, несет соответствующие обязательства. «В данном случае мы, конечно, чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой», - сказал Песков.

В четверг в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам представителя Минобороны Александра Емельянова, делегация Генштаба планировала участие в брифинге, но американская сторона не оформила визы всей делегации.