В Госдуму внесли закон о защите граждан, уведомивших о коррупции

Минтруд России внес в Госдуму поправки о мерах по защите граждан, сообщивших о фактах коррупции. Соответствующий законопроект размещен в базе данных нижней палаты.

Поправками предусмотрена госзащита «от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления о таком правонарушении». В случае его участия в уголовном судопроизводстве определены меры защиты, применяемые в соответствии с законами «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Гражданам, сообщившим о коррупции, гарантируется обеспечение конфиденциальности этих сведений, возможность получить бесплатную юридическую помощь, а также защита от неправомерного увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности.