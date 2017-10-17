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Русский музей отказался передавать филиалу икону «Ангел Златые власы»

Ведомости
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В Петербурге Русский музей отказался разрешить перенести икону XII века «Ангел Златые власы» в Михайловский дворец. Как сообщает «Русская служба ВВС», это заявил на пресс-конференции директор музея Владимир Гусев. «Волга впадает в Каспийское море, "Ангел Златые власы" остается в Русском музее, - заявил он - Я бы поставил в этом деле многоточие, никаких точек нету. Но результат положительный».

Гусев также назвал своей ошибкой согласие в 2009 г. передать Торопецкую икону Божией матери на «временное хранение» в недавно построенную церковь Александра Невского. Как передает «Интерфакс», он напомнил, что икона остается в музейном фонде и формально числится за реставрационным центром Грабаря, и предложил ее вернуть музею.

Обе иконы попросил у музея президент группы компаний «Сапсан» и меценат Сергей Шмаков.

В начале октября сотрудник древнерусского отдела Русского музея Ирина Шалина рассказала журналистам, что Шмаков хочет за свои деньги отреставрировать церковь в Михайловском замке, который является филиалом Русского музея. Он попросил разрешения на праздники привозить в эту церковь икону «Ангел Златые власы». Это древнейшая икона в коллекции Русского музея, на ней изображен Архангел Гавриил, а его волосы выложены нитями из сусального золота.

В сентябре в Русский музей поступило обращение Минкультуры, рассказывала «Фонтанке» заведующая отделом древнерусского искусства музея Ирина Соловьева. Ведомство со ссылкой на запрос благотворительной организации «Иваново дело» спрашивало о возможности временного экспонирования иконы «Ангел Златые власы» в помещении церкви Михайловского замка. По данным системы СПАРК, Сергей Шмаков является совладельцем организаци. Две недели назад, по словам Соловьевой, министр культуры Владимир Мединский приезжал в музей и спрашивал про икону. На прошлой неделе состоялась «выездная сессия представителя министерства для осмотра церкви Михайловского замка», добавила она. В музее опасаются, что частая перевозка иконы в филиал и обратно плохо скажется на ее состоянии, а также, что после этого могут начаться попытки забрать ее насовсем. Шалина, рассказывая о первой просьбе об иконе, отмечала, что с сотрудниками встречался представитель Шмакова, который «очень настойчиво давал понять, что вопрос для них решен».

Организация Шмакова письменно сообщила о планах изготовить для иконы специальную кассету, рассказали Шалина и Соловьева. Они отметили, что нахождение в этой кассете иконе на пользу не идет: экспонат должен «дышать».

Икона Торопецкой Богоматери остается в деревенской церкви в Подмосковье также в защитной капсуле, отмечает «Фонтанка». В Русском музее не знают, каково ее состояние: как только предмет был выведен из состава фондов, музею перекрыли возможность следить за иконой.

Гусев 17 октября сказал журналистам, что Русский музей считает возможным после возвращения иконы при согласии Минкультуры рассмотреть вопрос о ее передаче долговременное хранение в храм Корсунско-Богородицкого собора города Торопец Тверской области, откуда ее изъяли после революции.

Богоматерь «Одигитрия», которую называют иногда Эфесской, Полоцкой, Корсунской или Торопецкой, также считается одной из самых старых икон в собрании Русского музея. Одни ученые датируют ее XII веком и приписывают византийскому мастеру, другие - началом XIV века и считают, что ее написали во Пскове.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Греф: технология блокчейн может «драматически» изменить банковский сектор

ТАСС/Ведомости
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Предправления Сбербанка Герман Греф выразил уверенность в том, что использование технологии блокчейн в банковском секторе может «драматически» изменить эту сферу. Об этом он сообщил во вторник на форуме «Открытые инновации», пишет ТАСС.

По словам Грефа, технология блокчейн «позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соединив с искусственным интеллектом».

Ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бум в сфере криптовалют и других предложений на основе блокчейна при отсутствии четкого регулирования несет в себе серьезные риски. При этом он отметил, что скорость технологических изменений «требует от регуляторов и большей гибкости», однако «барьеров, в том числе - нормативных, должно быть как можно меньше».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РФПИ и арабская DP World могут купить 35–40% Fesco

ТАСС/Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с арабским портовым оператором DP World могут купить 35-40% акций транспортной группы Fesco, при этом группа «Сумма» оставит за собой контроль в компании, заявил владелец «Суммы», основной акционер Fesco Зиявудин Магомедов. «Речь идет не о нашем пакете [Fesco], а о пакете наших партнеров <...>. Частично там и наш пакет, но мы как группа "Сумма" останемся контрольным акционером», - сказал он ТАСС.

«Если сильно постараться, может [завершиться до конца года сделка], потому что это зависит в том числе от регулирующих органов», - передал его слова «Интерфакс».

Группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco), GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. О том, что РФПИ и DP World интересуются долей в Fesco, в начале октября говорил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Общий долг группы Fesco на август составил $885,1 млн. Выручка Fesco за январь - август выросла на 30% до $458 млн, показатель EBITDA увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. до $81,5 млн, сообщала компания.

Проблемы с обслуживанием публичного долга у ДВМП начались в мае прошлого года, когда компания допустила дефолт по рублевым и еврооблигациям. Привлечение инвестиций в акционерный капитал или долговое финансирование были одним из условий реструктуризации евробондов, которая предполагает единовременную выплату $547,5 млн. Сообщалось, что Fesco может привлечь до $750 млн в ВТБ, чтобы выкупить и погасить долговые бумаги.

Стиль жизни
Новости

Синоптики пообещали заморозки в Москве в выходные

Интерфакс/Ведомости
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Гидрометцентр России заявил о том, что в ближайшие выходные в Москву могут прийти первые заморозки, отмечает «Интерфакс».

Как сообщает ведомство, в ночь на субботу в Москве и области температура воздуха может опуститься до минус 3, в ночь на воскресенье - до минус 4 градусов.

Ранее во вторник портал «Метеоновости» информировал, что влияние гребня антициклона сохранится в регионе до конца дня. Существенных осадков сегодня не ожидается.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха в течение вторника составит плюс 6-8 градусов. Скорость северо-западного ветра - 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с.

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Авто
Новости

Ликсутов отрицает установку в Москве светофоров со скрытыми камерами

Интерфакс
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В Москве не устанавливают никаких светофоров со встроенными скрытыми камерами, которые фиксировали бы нарушения на дорогах. Как передает «Интерфакс», в этом журналистов заверил заммэра города Максим Ликсутов. Так он прокомментировал слухи из соцсетей о том, что в светофоры в столице массово устанавливаются камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию.

«Светофоров, фиксирующих нарушения, у нас нет», - заявил чиновник, посмеявшись.

По словам Ликсутова, кроме обычных камер в Москве устанавливаются их муляжи. В департаменте транспорта, который он возглавляет, считают, что муляжи также способствуют снижению числа нарушений ПДД.

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Технологии
Новости

Медведев призвал прыгнуть в цифровой мир до искусственного интеллекта

Интерфакс
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково», призвал зарубежных партнеров поторопиться с созданием общего «цифрового мира» - иначе искусственный интеллект сделает это сам.

«Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги, - сказал премьер, подводя итоги дискуссии на пленарном заседании форума. - Мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия, о которой только что сказал [премьер-министр Люксембурга] Ксавье Беттель».

«Наша задача, на самом деле, соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен. И я уверен, нам это под силу. Именно потому, что мы понимаем сегодня нашу ответственность», - сказал председатель правительства.

Ранее, в ходе панели, министр экономического развития России Максим Орешкин в шутку назвал биткойн частью гипотетического плана захвата мира машинами. По его мнению, технологии майнинга криптовалют и блокчейна больше всего подстегивают опережающий рост вычислительных мощностей. «Такой глобальный искусственный интеллект эти вычислительные возможности мог бы использовать для своей тренировки, получения новых знаний и развития. Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности – первый шаг к захвату мира», – пошутил Орешкин.

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Авто
Новости

Ликсутов обещал пересадить сотрудников транспортного комплекса на такси и каршеринг

Ведомости
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С конца 2017 г. сотрудники транспортного комплекса Москвы начнут пересаживаться со служебных автомобилей на такси и каршеринг. Как передает агентство «Москва», это сообщил заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он связал этот отказ от служебного транспорта завершением контрактов. По его оценке, замена служебных автомобилей такси и каршерингом позволит сэкономить на поездках сотрудников почти 20%.

Все личные машины транспортников находятся в аренде, сообщил Ликсутов.

В транспортный комплекс входят АМПП, ЦОДД, МАДИ, МосгортрансНИИпроект, Московский метрополитен и другие предприятия.

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Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

США стараются сохранять нейтральную позицию в конфликте между иракцами и курдами. И те и другие являются союзниками Вашингтона в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в России) читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп в ноябре совершит поездку в Азию. Он посетит Китай, Южную Корею, Вьетнам, Филиппины, а также встретится в Токио с императором Японии Акихито читать на FT.com

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин укрепит свою власть после съезда Коммунистической партии. Вопрос в том, уйдет ли он в 2022 г.? читать на WSJ.com

Экономика

В среду начнется съезд Коммунистической партии КНР, на котором Си Цзиньпин должен быть избран лидером страны еще на пять лет. Он уже не обещает предоставить больше свободы рынкам, так как приоритетом Пекина стало вмешательство в экономику и поддержка госкомпаний читать на WSJ.com

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 3% в годовом выражении. Это самый высокий темп инфляции в стране за пять лет. Ожидается, что в ноябре Банк Англии повысит процентные ставки впервые со времен финансового кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Airbus станет партнером Bombardier. Она приобретет контрольный пакет акций подразделения Bombardier, выпускающего самолеты C-Series. Это позволит им сохранить рабочие места в Великобритании, Канаде и Китае и лучше конкурировать с Boeing читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Daimler в понедельник объявила, что предпринимает предварительные шаги по реорганизации своего бизнеса. Предполагается, что он будет разделен на три отдельные компании. Но реорганизацию еще должны одобрить акционеры и наблюдательный совет читать на WSJ.com читать на FT.com

Автопроизводители пытаются обеспечить себе поставки кобальта, необходимого для выпуска электромобилей читать на FT.com

General Motors планирует первым из автопроизводителей протестировать самоуправляемые автомобили в Нью-Йорке, где непростые условия для вождения читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Если Saudi Aramco откажется от IPO, это может воспрепятствовать росту цен на нефть, считают участники рынка читать на WSJ.com

Гигантское газовое месторождение Haynesville Shale в Луизиане, которое было одним из первых центров сланцевого бума в США, снова пользуется популярностью. Это происходит благодаря строительству нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры вдоль побережья Мексиканского залива читать на WSJ.com

Правительство Австралии отказалось перейти на более чистые источники энергии, сильно сократив использование угля. Из-за реализации этого плана электроэнергия подорожала, также стали возникать перебои с электроснабжением читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Credit Suisse оказался под давлением инвестора-активиста RBR Capital Advisors. Тот хочет разделить бизнес банка на три части, воспользовавшись тем, что инвесторы не могут дождаться прогресса при гендиректоре Тиджане Тиаме читать на FT.com

Ирландии потребовалась финансовая помощь в 2010 г. из-за краха ее банковского сектора. С тех пор он так полностью и не восстановился. Но Ирландия надеется, что ее банковский сектор сможет извлечь выгоду из Brexit и поможет ей компенсировать возможное снижение рабочих мест в других отраслях читать на WSJ.com

Американские банки и страховые компании будут вынуждены изменить свои договоренности с аудиторами из-за новых европейских правил. Они направлены на то, чтобы между компаниями и «большой четверкой» аудиторов не было тесных отношений читать на FT.com

Крупный план

В «черный понедельник» 19 октября 1987 г. фондовый рынок США упал более чем на 20%. Прошло 30 лет с того дня, и сейчас участники рынка отмечают параллели с той ситуацией читать на FT.com

Технологии

Продажи персональных компьютеров вырастут в 2018 г., прогнозирует Gartner. Этому должны поспособствовать переход компаний на новые компьютеры и восстановление рынков Китая и России читать на FT.com

Qualcomm впервые протестировала 5G-соединение на мобильном устройстве. Компания прогнозирует, что коммерческое использование 5G-сетей и смартфонов начнется в 2019 г. читать на FT.com

Google пытается создать квантовый компьютер, который мог бы изменить мир читать на WSJ.com

Специалисты обнаружили в протоколе безопасности Wi-Fi уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры читать на WSJ.com

Медиабизнес

Weinstein Co. ведет переговоры о продаже своих активов фонду прямых инвестиций Colony Capital, который также предоставит ей немедленное финансирование. У студии возникли проблемы из-за скандала вокруг ее основателя Харви Вайнштейна читать на WSJ.com читать на FT.com

Snap договорилась с NBCUniversal о производстве контента для ее сервиса Snapchat читать на WSJ.com

Рост числа пользователей Netflix в III квартале превысил прогнозы. Котировки ее акций достигли рекордного уровня несмотря на то, что компания планирует потратить до $8 млрд на контент в следующем году читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Uber может в течение недели договориться с SoftBank об условиях сделки, в результате которой японская компания получит в ней крупную долю. Об этом сообщила член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон читать на WSJ.com

Инвестору-активисту Нельсону Пелтцу не хватило лишь 0,2% голосов акционеров, чтобы получить место в совете директоров Procter & Gamble. Но Пелтц хочет дождаться пересчета голосов независимым инспектором, что может занять несколько недель читать на WSJ.com

Семья Нордстром отложила намерения сделать ритейлера Nordstrom частной компанией. Ей не удалось привлечь достаточно заемных средств для его выкупа читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Нью-Джерси предлагают налоговые льготы до $7 млрд, чтобы убедить Amazon открыть свою вторую штаб-квартиру в Ньюарке читать на WSJ.com

Недвижимость

Азиатские инвесторы вкладывают рекордные суммы в офисы в Лондоне. На их долю пришлось две трети от всех инвестиций в III квартале, по данным CBRE читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Стиль жизни
Новости

Джоан Роулинг признана самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы

Ведомости
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Британская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг признана самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы. По версии Forbes она заработала за последний год более $95 млн.

Около половины этой суммы автору принесли доходы от продаж пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также отчисления от фильма «Фантастические твари и где они обитают», снятому по ее роману.

В июле издание признало Роулинг также самым высокооплачиваемым писателем года в мире. По его оценке, ее общее состояние составляет $650 млн.

Второе место в топ-20 самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей занял футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду. За последние 12 месяцев он заработал $93 млн. На третьем месте оказалась британская группа Coldplay с заработком в $88 млн.

Суммарный заработок за прошедгий год топ-20 европейских знаменитостей превысил $1 млрд.

Недвижимость
Новости

Министр связи подтвердил планы трех ведомств переехать в «Москва-сити»

ТАСС/Ведомости
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Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг ведут переговоры о переезде из зданий в центре Москвы в «Москва-сити». Как сообщает ТАСС, это министр связи Николай Никифоров подтвердил на форуме «Открытые инновации». «Мы договорились, что передаем в АИЖК наши существующие помещения и переезжаем в единое здание в "Сити", в 50-этажное», – сказал он. По его словам, эта идея сейчас активно прорабатывается, он считает, что можно будет переехать в 2018 г.

О возможном переезде Минэкономразвития в «Москва-сити» 15 июня сообщила Русская служба ВВС. По ее информации, руководитель ведомства Максим Орешкин уже разработал такой план и согласовал его с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По данным источников службы, вслед за этим министерством в «Москва-сити» могут переехать Минстрой, Минпромторг и Министерство по делам Северного Кавказа. На следующий день о том, что во второй половине 2018 г. в «Москва-сити» могут переехать Минстрой, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг, сообщил «Коммерсантъ».

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Технологии
Новости

«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки

Ведомости
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Правительство утвердило правила признания сайтов копиями заблокированного ресурса, они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что решение о признании сайта копией заблокированного ресурса будет принимать Минкомсвязи на основании информации от органов власти или правообладателей. Решение должно быть принято в течение суток с привлечением не менее трех экспертов, которые проведут оценку информации. Решение о блокировке копии сайта должно содержать его доменное имя и стандартное обоснование для блокирования.

Закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля. Он позволяет правообладателям добиваться быстрой блокировки копий сайтов, которые ранее были навечно заблокированы по решению суда. Кроме того, закон обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки как на сами пиратские сайты, так и на их «зеркала».

Определять, является ли сайт «зеркалом» другого сайта с нелицензионным контентом, будет Минкомсвязи. А инициировать процедуру блокировки «зеркал» могут федеральные органы исполнительной власти и правообладатели. Цель закона – остановить распространение нелицензионных фильмов, музыки и другого контента в рунете.

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Политика
Новости

В «Эксмо» рассказали об отказе книжных магазинов продавать роман о Матильде Кшесинской

Ведомости
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Многие книжные магазины отказывались продавать роман «Матильда. Тайна дома Романовых», опасаясь поджогов. Как передает агентство «Москва», это сообщила директор по маркетингу издательства «Эксмо» Евгения Рыкалова. Отказы она связала с «огромным количеством негатива» в медиапространстве. Ранее кинотеатры опасались показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» после угроз о поджогах. По словам Рыкаловой, торговцы книгами говорили: «Если сожгут кинотеатр – это полбеды, а у нас книги хорошо горят».

После урегулирования вопросов проката с кинотеатрами, ранее отказавшимися от проката картины, владельцы магазинов также пересмотрели свое решение.

Рыкалова рассказывала о книге Натальи Павлищевой, которая написана по мотивам картины Учителя и была издана тиражом 15 000 экземпляров 5 октября.

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута 13 сентября вернула в расписание фильм «Матильда» Алексея Учителя. В начале сентября компания решила отказаться от проката картины из-за опасений за безопасность зрителей. По словам режиссера Учителя, сеть хотела получить гарантии безопасности от МВД, и МВД направило кинотеатрам такое письмо.

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