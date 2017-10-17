Русский музей отказался передавать филиалу икону «Ангел Златые власы»
В Петербурге Русский музей отказался разрешить перенести икону XII века «Ангел Златые власы» в Михайловский дворец. Как сообщает «Русская служба ВВС», это заявил на пресс-конференции директор музея Владимир Гусев. «Волга впадает в Каспийское море, "Ангел Златые власы" остается в Русском музее, - заявил он - Я бы поставил в этом деле многоточие, никаких точек нету. Но результат положительный».
Гусев также назвал своей ошибкой согласие в 2009 г. передать Торопецкую икону Божией матери на «временное хранение» в недавно построенную церковь Александра Невского. Как передает «Интерфакс», он напомнил, что икона остается в музейном фонде и формально числится за реставрационным центром Грабаря, и предложил ее вернуть музею.
Обе иконы попросил у музея президент группы компаний «Сапсан» и меценат Сергей Шмаков.
В начале октября сотрудник древнерусского отдела Русского музея Ирина Шалина рассказала журналистам, что Шмаков хочет за свои деньги отреставрировать церковь в Михайловском замке, который является филиалом Русского музея. Он попросил разрешения на праздники привозить в эту церковь икону «Ангел Златые власы». Это древнейшая икона в коллекции Русского музея, на ней изображен Архангел Гавриил, а его волосы выложены нитями из сусального золота.
В сентябре в Русский музей поступило обращение Минкультуры, рассказывала «Фонтанке» заведующая отделом древнерусского искусства музея Ирина Соловьева. Ведомство со ссылкой на запрос благотворительной организации «Иваново дело» спрашивало о возможности временного экспонирования иконы «Ангел Златые власы» в помещении церкви Михайловского замка. По данным системы СПАРК, Сергей Шмаков является совладельцем организаци. Две недели назад, по словам Соловьевой, министр культуры Владимир Мединский приезжал в музей и спрашивал про икону. На прошлой неделе состоялась «выездная сессия представителя министерства для осмотра церкви Михайловского замка», добавила она. В музее опасаются, что частая перевозка иконы в филиал и обратно плохо скажется на ее состоянии, а также, что после этого могут начаться попытки забрать ее насовсем. Шалина, рассказывая о первой просьбе об иконе, отмечала, что с сотрудниками встречался представитель Шмакова, который «очень настойчиво давал понять, что вопрос для них решен».
Организация Шмакова письменно сообщила о планах изготовить для иконы специальную кассету, рассказали Шалина и Соловьева. Они отметили, что нахождение в этой кассете иконе на пользу не идет: экспонат должен «дышать».
Икона Торопецкой Богоматери остается в деревенской церкви в Подмосковье также в защитной капсуле, отмечает «Фонтанка». В Русском музее не знают, каково ее состояние: как только предмет был выведен из состава фондов, музею перекрыли возможность следить за иконой.
Гусев 17 октября сказал журналистам, что Русский музей считает возможным после возвращения иконы при согласии Минкультуры рассмотреть вопрос о ее передаче долговременное хранение в храм Корсунско-Богородицкого собора города Торопец Тверской области, откуда ее изъяли после революции.
Богоматерь «Одигитрия», которую называют иногда Эфесской, Полоцкой, Корсунской или Торопецкой, также считается одной из самых старых икон в собрании Русского музея. Одни ученые датируют ее XII веком и приписывают византийскому мастеру, другие - началом XIV века и считают, что ее написали во Пскове.