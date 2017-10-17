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В Киеве при столкновении полицейских с митингующими пострадали четыре человека

Пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко рассказал, что при столкновении полицейских с протестующими в Киеве пострадал сотрудник правоохранительных органов и трое граждан. Инцидент произошел недалеко от здания Верховной рады, на улице Грушевского. На данный момент полиция города предпринимает попытки остановить конфликт с участниками митинга.

По его словам, протестующие попытались совершить «прорыв, хотели пройти без досмотра на рамках металлоискателей» со стороны здания правительства. Конфликт возник около пункта проверки участников акции. «Митингующие разломили несколько секций рамок ограждения и несколько секций металлоискателей, из-за этого возникла стычка», — рассказал пресс-секретарь в эфире телеканала «112 Украина».

«Но это предварительная информация», – уточнил он. Шевченко также пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности.

17 октября возле здания Рады началась массовая акция протеста. Митингующие требуют отменить неприкосновенность депутатов, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство Украины.

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