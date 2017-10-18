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ВВС узнала о решении Кремля не допускать Навального до президентских выборов

В администрации президента приняли решение не допускать оппозиционера Алексея Навального до выборов президента в качестве зарегистрированного кандидата, сообщается на сайте русской службы ВВС со ссылкой на кремлевского чиновника. Таким оказался результат консультаций, длившихся несколько месяцев.

Хотя действующий президент Владимир Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок, он по умолчанию рассматривается как фаворит гонки. За него готовы голосовать 64%, следовало из октябрьского опроса Левада-центра. Единственное, что может омрачить волеизъявление, – это явка, опасаются в Кремле. Поднять ее могла бы интрига. В начале года Bloomberg писал, что в Кремле обсуждали возможность допуска оппозиционера.

Принятое кулуарно решение до общественности донесла глава ЦИК Элла Памфилова, категорично заявившая, что Навальный не имеет права баллотироваться на ближайших выборах. «Где-то в 2028 г. плюс пять месяцев», - подсчитала она срок снятия с оппозиционера избирательных ограничений. Это произойдет через десять лет после погашения судимости по делу «Кировлеса». В 2013 г. Кировский суд приговорил политика к пяти годам условно.

Менее раскрученным оппозиционерам Кремль обещает не чинить препятствий при выдвижении. Собеседники не исключают, что заявить о себе в качестве кандидатов захотят экс-депутат Дмитрий Гудков или глава псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Оба они в интервью ВВС заявили, что выдвигаться не будут, а поддержат кандидатуру Явлинского.

В Кремле также ожидают выдвижения кандидата от Партии роста, где сейчас проходят внутрипартийные праймериз, а также от других «малых партий», не представленных в Госдуме. Не возражали бы в администрации и против участия в выборах Ксении Собчак. Ее знакомые рассказывали, что в начале октября у нее была встреча с Путиным. Сама она не подтверждает и не опровергает свое возможное участие в кампании.