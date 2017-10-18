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Генпрокурор и начальник нацполиции Украины обещали не сносить палаточный городок у Рады

Генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава Национальной полиции Сергей Князев пообещали не сносить палатки, которые участники митинга за реформы установили у Верховной рады. Акция в центре Киева продолжается с утра 17 октября. Глубокой ночью один из инициаторов митинга депутат Мустафа Найем отметил, что оцепление силовиков осталось только в районе палаточного городка. Он высказал мнение, что нацполиция и нацгвардия в первый день протестов сработали профессионально, если не считать отдельных эксцессов.

Князев заверил утром 18 октября, что полиция продолжит обеспечивать безопасность в ходе уличных акций и не будет сносить палатки и проводить радикальные меры по зачистке правительственного квартала. «Мы не хотим повторить ошибок предыдущих. Мы хотим обеспечить демократическое волеизъявление граждан. Обеспечим общественный порядок, в том числе на площади Конституции. Любых радикальных мер по зачистке или других действий мы не предполагаем», - цитирует главу нацполиции «Лигабизнесинформ». Рамки металлоискателей в центре города пока убирать не будут.

Комментируя события вторника, Князев заявил, что силовикам «достоверно известно, что некоторые радикально настроенные силы имели возможность, которую мы им не дали ... спровоцировать ситуацию и закончить кровью». По его словам, полицейские изъяли в этот день большое количество взрывных устройств, гранат, автоматов, дымовых шашек, балаклав, десятки военной униформы.

Юрий Луценко подтвердил, что у спецслужб была информация и затем в результате обысков она подтвердилась, что у участников незаконных формирований, которые были среди митингующих, было незаконно хранившееся оружие. Этим он объяснил в Facebook усиленные меры безопасности в центре Киева. Он также заверил, что сноса палаток не будет, так как «право на мирные акции протеста - это одно из главных достижений Майдана», и власть сделает все, чтобы обеспечить соблюдение этого конституционного права граждан.

Участники акции требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания в стране антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства. Утром 17 октября президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с пометкой «неотложный», однако Рада не стала ставить его на обсуждение в тот же день.

Среди инициаторов акции - партии «Объединение «Самопомощь», «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус» и другие, напоминает УНИАН.