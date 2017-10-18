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Во Франции Павленского перевели в психиатрический стационар

Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный за поджог здания Банка Франции, переведен в психиатрический стационар, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции»,— заявил источник издания.

В ночь на 16 октября Павленский вместе с женой Оксаной Шалыгиной поджег ограду офиса Банка Франции. Они заявили журналистам, что банкиры сейчас заняли место королей и пришло время устроить Великую французскую революцию. Шалыгина, задержанная в рамках расследования дела о поджоге Банка Франции, остается под стражей.

В мае 2017 г. художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Россию он покинул в январе этого года, опасаясь уголовного преследования.

Павленский известен своими громкими акциями: он зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В 2016 г. Павленский был приговорен к штрафу за поджог двери в подъезде здания ФСБ.