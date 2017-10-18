Политика

Новости

В центре Киева у палаточного городка усилили меры безопасности

У здания Верховной рады в центре Киева усилены меры безопасности около палаточного городка митингующих, сообщает «РИА Новости». Корреспондент агентства оценивает обстановку как спокойную.

17 октября в столице Украины начался митинг, на который протестующие вышли с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Митингующие разбили палаточный городок, заявляя, что останутся возле здания парламента, пока их требования не будут выполнены. Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал, что требования митингующих рассмотрят 19 октября.

По состоянию на 08.15 мск усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале, полиция частично перекрыла движение на центральных улицах. Полиция насчитывает не более 200 активистов в платочном городке на утро 18 октября.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил в Twitter, что на утро среды у Рады находятся около 50 человек от «Движения новых сил», от батальона «Донбасс» — до 100 человек, от партии «Справедливость» — до 50. «В целом около 200 человек», — написал Шевченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следят за митингом в Киеве, и оценил ситуацию как «далекую от стабильной».