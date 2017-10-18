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Си Цзиньпин пообещал строить современный социализм с китайской спецификой

Руководство Китая обещает построить современное социалистическое государство с китайской спецификой, которое уже вошло в новую эпоху развития под твердым контролем Коммунистической партии и которое при этом будет открыто миру, пообещал лидер КНР Си Цзциньпин. Он заявил это на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Как отмечает Reuters, его выступление продолжалась почти 3,5 часа, за которые он 36 раз произнес слова «новая эра». Из речи китайского лидера следует, что политическая реформа в стране не планируется, но власть будет бороться с коррупцией.

Иностранным инвесторам Си Цзиньпин пообещал облегчить доступ на рынок Китая, в том числе в сфере сервиса. Правительство страны углубит реформы в экономике, разворачивая ее к рынку, но при этом продолжит укреплять госкомпании.

В обещании, что Китай будет активно сотрудничать с другими странами и примет участие в борьбе с изменениями климата, Reuters усмотрел косвенный ответ на политику Дональда Трампа. Президент США провозгласил главным принципом своей политики приоритет Америки, пообещал пересматривать невыгодные для США соглашения, вплоть до их разрыва, а также уже заявил о выходе из участия в Парижском соглашении по климату.

Говоря о развитии социализма с китайской спецификой, Си Цзиньпин перечислил 14 основных принципов. ТАСС на первом месте назвал лидирующую роль компартии. «Во-вторых, все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа, - заверил лидер КНР. - В-третьих, всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть». Также он пообещал утвердить новую теорию развития для решения всех ключевых проблем, укреплять «позиции народных масс как хозяев страны», последовательно утверждать законодательную основу и принципы правового государства.

Седьмым пунктом был назван «неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма». Далее ТАСС перечислил «улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения», «охрана окружающей среды», «обеспечение национальной безопасности», «максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства», «обязательное сохранение в неизменном виде концепции "одна страна, две системы"», активизация глобальных интеграционных процессов «для формирования человечества, связанного единой судьбой», «обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования».