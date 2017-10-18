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В Москве прошла эвакуация Российской государственной библиотеки и трех вокзалов

СМИ сообщили об эвакуации людей из как минимум трех железнодорожных вокзалов в Москве и из Российской государственной библиотеки. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, поступил звонок об угрозе взрыва по адресу улица Воздвиженка, 3/5, где расположена РГБ. Оттуда вывели около ста человек.

Еще около 600 человек эвакуировали из Курского вокзала, также после звонка о минировании.

Было такое же сообщение и об угрозе взрыва на Павелецком вокзале. «Из здания (вокзала) эвакуированы порядка 450 человек», - сообщил собеседник «Интерфакса».

Информацию о «минировании» РГБ, Курского и Павелецкого вокзалов подтвердил и источник агентства «Москва».

Из Ярославского вокзала по той же причине эвакуировали около 450 человек, в том числе 50 сотрудников предприятия, сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и источник «Интерфакса».

Волна анонимных звонков с массовым ложным «минированием» одновременно нескольких объектов идет по России с 10 сентября. Из-за неоднократных эвакуаций магазины и кинотеатры несут убытки. Директор ФСБ Александр Бортников недавно заявил, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось.