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В составе ВАК произошли кадровые изменения накануне рассмотрения диссертации Мединского

Кабинет министров принял решение исключить ряд ученых из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и ее президиума. Постановление правительства об этом опубликовано 18 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, из состава ВАК был исключен главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер. Он также является советником министра образования и науки. Исполнением его обязанностей займется завкафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Игорь Мацкевич.

Ранее Аристер был обвинен в оказании давления на диссертационные советы, которые рассматривали работу министра культуры Владимира Мединского. 20 октября президиум ВАК, как ожидается, вынесет решение о том, рекомендовать ли Минобрнауки лишить министра культуры степени или признать претензии к его работе несостоятельными.

В октябре прошлого года 24 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, члены «Клуба 1 июля», написали заявление, в котором поддержали требование лишить ученой степени Мединского. В нем они в том числе сообщили о «беспрецедентном вмешательстве» руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации. Создатели обращения утверждали, что «главный ученый секретарь ВАК Н. И. Аристер отправил в диссертационный совет УрФУ письмо, в котором от имени ВАК «информировал совет о необходимости отмены его заседания» в связи с просьбой В. Р. Мединского о его переносе, далеко выйдя за рамки своих полномочий и нарушив принцип независимости диссертационного совета, проводящего экспертизу».

В Минкультуры в среду переадресовали вопрос об изменении состава ВАК и предполагаемой связи этого с ситуацией вокруг диссертации Мединского в Минобрнауки, передает «Интерфакс».