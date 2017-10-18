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Украина разорвала соглашение с Россией о специализации военных предприятий

Правительство Украины разорвало соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения. Как передает УНИАН, это сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Решение министры приняли без обсуждения.

Это соглашение от 21 декабря 2000 г. Оно предполагало сохранение производственной и научно-технической специализации предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, в предоставлении услуг военного назначения и поставки необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих, научного и вспомогательного имущества. Участники соглашения по его условиям не могли несогласованно передать третьей стороне любые материалы, комплектующие и документацию, которые были получены в рамках этих договоренностей.

17 июня 2014 г. президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в военной сфере. Как говорил тогда первый вице-премьер Виталий Ярема, этот запрет был озвучен президентом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, и любое сотрудничество в сфере ВПК с Россией было прекращено с того же дня.

Правительство Украины в мае 2015 г. решило приостановить действие соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Россией от 26 мая 1993 г.