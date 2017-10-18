Политика

Новости

В Москве первый снег может выпасть к выходным

В Москву к выходным придет похолодание, в субботу ожидается снег. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«21 октября в Москве ожидается существенное понижение температуры: холодные воздушные массы, небольшие осадки», - сказал он. По его словам, ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от -1 до +4 днем. 22 октября, в воскресенье, ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов, а днем - до одного градуса тепла. «Температура близка к норме и несколько ниже нормы», - сказал Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе в Москве температура воздуха ночью составит до -5 градусов, днем - до + 3 градусов. Гидрометцентр не ожидает «сильных дождей и снегопадов, но осадки небольшие будут и в виде снега», отметил он.

Первый снег в Москве