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Петербург попросил Володина не отменять публичные слушания по градостроительству

Депутаты петербургского заксобрания раскритиковали законопроект о переносе в интернет обсуждения градостроительных проектов, который Госдума приняла 22 сентября в первом чтении. Как сообщает «Фонтанка.ру», спикер закса Вячеслав Макаров предупредил Госдуму, что ее могут заподозрить в лоббировании интересов строителей. Заксобрание одобрило поправки о сохранении публичных слушаний и теперь направит их в Госдуму.

Принятый Думой в первом чтении законопроект предлагает с 31 марта 2018 г. заменить публичные слушания по множеству градостроительных и иных вопросов «общественным обсуждением» в интернете, сообщает «Фонтанка». Пресс-служба Минстроя уточняла, что речь идет о новом порядке публичных слушаний по градостроительным вопросам. Чтобы более полно учитывать мнения граждан, общественное обсуждение предлагается перенести в интернет: граждане смогут в удобное им время отправлять свои замечания в письменной форме на адрес органа местного самоуправления или фиксировать их в книге учета посетителей экспозиции проекта. Результаты обсуждения предполагается выкладывать в открытом доступе.

Петербургские депутаты нашли эти изменения вредными. Они предложили Госдуме поправки, которые сохранят общественные слушания по генплану, по правилам землепользования и застройки, по планировке территории, по разрешению строительства и отклонению параметров. Спикер Макаров заявил коллегам, что «нельзя штамповать стекляшки в историческом центре и застраивать скверы». «Меня удивляет, как такие документы могут появляться в законодательной власти? Каждый из нас был на слушаниях и знает, как эти вопросы волнуют жителей. Что же вы лоббируете интересы строителей? Дайте нам жить нормально», – заявил он. Справедливоросс Алексей Ковалев заявил, что законопроект был пролоббирован строительной мафией и за ним стоят большие деньги. Яблочник Борис Вишневский добавил, что считает возможным обсуждение в интернете только как дополнительный способ учитывать мнение граждан. Он опасается, что если публичные слушания перевести в виртуальную форму, то мнение граждан никто не будет учитывать и вообще о нем не узнает и станет невозможно бороться со строительством ненужных городу объектов (пересказ по сообщению с сайта «Общественный контроль»).

Обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить формат публичных слушаний было принято единогласно, передает «Росбалт». За поправки к думскому законопроекту 18 октября проголосовали 50 депутатов, хотя на самом заседании присутствовали 49, пишет «Фонтанка».

В Минстрое необходимость изменить формат обсуждения проектов объясняли тем, что на реальные публичные слушания людям сложно собраться: не всем желающим удобно время их проведения. Как объяснял представлявший поправки в Госдуме замминистра Хамит Мавлияров, участников слушаний не регистрируют, следовательно, их нельзя идентифицировать при контрольных мероприятиях, значит, невозможно выявить объективное мнение граждан. Также он отмечал, что в итоговых документах не учитываются замечания участников слушаний.