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Неизвестные распылили слезоточивый газ около палаточного городка в Киеве

Рядом с палаточным городком, который был разбит участниками акции протеста в центре Киева во вторник, был распылен слезоточивый газ. Об этом информирует в среду «Интерфакс». По словам митингующих, это провокация против них.

Также активисты сообщили о том, что сотрудники нацгвардии задержали троих участников митинга. Полиция эту информацию не комментирует.

В настоящий момент рядом со зданием Верховной рады находятся сторонники акции «Большая политическая реформа». Улицы вблизи стен парламента перекрыты. У палаточного городка усилены меры безпасности.

17 октября в Киеве начался митинг, на который протестующие вышли с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Они разбили палаточный городок у стен Рады, утверждая, что не уйдут, пока их требования не будут выполнены.