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«Ъ»: МВД России продлило на год срок временного убежища для Януковича

Срок временного убежища на территории России бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу продлен на год - до 26 октября 2018 г., об этом пишет газета «Коммерсантъ». О том, получил ли Янукович российское гражданство или вид на жительство, неизвестно.

Информацию о продлении срока временного убежища изданию подтвердил адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа», — пояснил адвокат, добавив, что варианты получения гражданства или вида на жительство в России Янукович не рассматривает. Экс-президент в будущем надеется вернуться на Украину, добавил он.

Место официальной регистрации Януковича осталось прежним - частный дом на улице Еременко в Ростове-на-Дону.