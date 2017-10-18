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Песков рассказал о характере бесед с Познером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в среду, что его общение с тележурналистом Владимиром Познером является неформальным. По его словам, их общение можно охарактеризовать как «обмен мнениями», пишет «Интерфакс».

Ранее в одной из программ Познер заявил, что согласовывал с Кремлем интервью с экс-гендиректором ЮКОСа Михаилом Ходорковским после того, как он вышел из тюрьмы. В частности, журналист сказал, что пытался решить этот вопрос с Песковым. Познер рассказал ему о своем намерении, добавив, что понимает, что вопрос будет решаться «на самом верху», и спросил, что пресс-секретарь российского лидера об этом думает. «Почему нет», - ответил тогда Песков.

Тележурналист при этом, так же как и Песков, подчеркнул, что у него с ним «неофициальные отношения».