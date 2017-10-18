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Собчак назвала себя кандидатом «Против всех» в первом предвыборном видео

Объявившая сегодня об участии в выборах президента России в 2018 г. Ксения Собчак назвала себя «кандидатом «Против всех» в первом видео, опубликованном на новом предвыборном сайте.

«Когда-то была графа "Против всех". Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов... Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать: «Ребят, ну хорош. Ну правда, вы все достали».

В опубликованном сегодня на сайте «Ведомостей» письме Собчак объяснила, чем отличается от прочих кандидатов в президенты: «В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата «Против всех».