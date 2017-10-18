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В результате стрельбы в Мэриленде погибли три человека

В бизнес-парке «Эммортон» в городе Эджвуд на северо-востоке штата Мэриленд произошла стрельба. Об этом говорится в среду в микроблоге в Twitter отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде.

Представитель отделения Уиллиам Дэвис сообщил, что в результате стрельбы погибли три человека. Еще двое получили ранения.

У сотрудников правоохранительных органов уже есть один подозреваемый. Ему удалось скрыться с места преступления. В настоящий момент полиция разыскивает его.