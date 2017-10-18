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Собчак назвала референдумом голосование за себя на выборах 2018 года

Ксения Собчак, объявившая сегодня об участии в выборах президента России в 2018 г., объяснила свое решение в программе «Собчак живьем» в эфире телеканала «Дождь».

По ее словам, выдвижение для Собчак - возможность говорить с аудиторией, не видящей ничего, кроме федеральных телеканалов, «которая меня еще помнит и мне доверяет». По ее словам, голосуя за ее кандидатуру, несогласные с происходящим в стране люди проголосуют «против всех» в ходе де-факто референдума 2018 г.

«Это реальный, законный, мирный шанс высказать свою позицию», - подчеркнула Собчак.