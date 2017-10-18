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Собчак не ответила на вопрос о приемлемом результате

Ксения Собчак не ответила на вопрос о приемлемом результате на выборах и не назвала оценку затрат на свою предвыборную кампанию, выступая в эфире телеканала «Дождь». По мнению Собчак, важна не доля проголосовавших за нее, а то, что это будут миллионы россиян.

По ее словам, ее кампанию готовы профинансировать «десятки бизнесменов». «Я призываю их сделать заявление и публично себя назвать... Мой главный козырь с точки зрения финансирования - огромное количество бизнесменов, которые хотят изменений в стране», - сказала она.