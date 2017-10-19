Политика

Новости

В Канаде вступил в силу закон имени Сергея Магнитского

В Канаде вступил в силу закон имени Сергея Магнитского, аналог американского «акта Магнитского», следует из сообщения на сайте парламента страны. 18 октября он получил королевское одобрение, а это последняя стадия, которую проходят законопроекты в Канаде. Закон позволяет Канаде вводить санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за грубые нарушения международно признанных прав человека. В частности, им могут запретить въезд в Канаду.

Комментируя вступление закона в силу, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада имеет в мире репутацию страны, которой дороги демократические ценности и которая защищает права человека. «Этот новый закон, который в парламенте поддержали разные партии, ясно продемонстрировал, что Канада принимает все необходимые меры, чтобы реагировать на грубые нарушения прав человека и значимые преступления коррупционного характера, которые совершаются в других странах», - сказала она (цитата по CBC News).

Посольство России в Канаде заявило, что принятие этого закона противоречит здравому смыслу. «Нерациональный акт, спонсируемый беглым мошенником и налоговым уклонистом, а также людьми, которые ненавидят Россию», - говорится в микроблоге дипмиссии в Twitter. Инициатором принятия законов, аналогичных «акту Магнитского», по всему миру является инвестор Билл Браудер.