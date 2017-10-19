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Зюганов устыдил Собчак за намерение превратить выборы в трагикомедию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении баллотироваться в президенты, не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию. «Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — приводит его слова «РИА Новости».

Зюганов рассказал, что Собчак стала одним из антигероев в опубликованной им книге «Отчет пошел». «Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более [она] хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — добавил Зюганов.

Накануне Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты, чтобы у избирателей, которые хотят проголосовать «против всех», была такая возможность - отдав голос за нее.