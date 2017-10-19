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Депутаты хотят ужесточить наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы

Наказание за ложные телефонные звонки о заложенных бомбах должно составить от 5 до 10 лет лишения свободы, считают авторы поправок в УК. Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») в ближайшее время собирается внести их на рассмотрение Госдумы, сообщает РБК.

Сейчас поправки проходят «окончательное согласование», рассказал Пискарев. Документ, по его словам, разрабатывался комитетом совместно с силовиками и экспертами. Депутат подчеркнул, что телефонный терроризм – «никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться».

Действующие нормы УК предполагают ответственность за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в виде штрафа до 200 000 руб., исправительных работ или лишения свободы на срок до трех лет. В случае наступления тяжких последствий срок может быть увеличен до пяти лет. Ранее депутаты обсуждали также увеличение штрафа до 500 000 руб., а уголовную ответственность по уже действующим частям УК – до пяти лет, а в случае тяжких последствий – до семи.

С 10 сентября в России началась волна телефонного терроризма. За месяц поступили анонимные звонки о минировании 2340 объектов в 144 городах страны, эвакуировано было более 960 000 человек. По оценкам ФСБ, ущерб для эвакуированных объектов составил 300 млн руб., а затраты МЧС на оперативные мероприятия - 1 млрд руб.